Incidente a Foggia, coinvolti quattro veicoli: ci sono feriti

4 veicoli coinvolti, 2 feriti e una donna in fuga. Questo è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco fa su viale Candelaro a Foggia.

La dinamica è tutta da ricostruire. I due feriti sono stati trasportati in pronto soccorso, non si conoscono le loro condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei conducenti si sarebbe allontanato a piedi, lasciando sul posto il veicolo ormai fuori uso. Per consentire i rilievi da parte della Polizia Locale, il tratto di strada è attualmente chiuso al traffico.