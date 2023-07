Nasce Gargano Kids Festival, festival culturale dedicato a bambini e famiglie. Si parte da Manfredonia

Nasce il Gargano Kids Festival, il festival culturale dedicato a bambini e famiglie organizzato dall’Agenzia SCOPRO (Strategie di COmunicazione e PROmozione). Un cartellone vasto e diffuso che, attraverso i diversi linguaggi delle arti, offrirà momenti di condivisione e conoscenza per i più piccoli durante diversi momenti dell’anno.

Il format, che coinvolgerà i bambini nella fascia compresa fra gli 0 e i 13 anni, propone i suoi primi appuntamenti nei tre mesi della stagione estiva ponendosi un duplice obiettivo: da un lato quello di offrire momenti di svago ai bambini che restano in città nei mesi estivi, e dall’altro quello di rivolgersi ai tanti piccoli turisti che in questo periodo affollano le città garganiche e che, da quest’anno, potranno godere di un programma di attività interamente pensato (e dedicato) a loro.

Città a misura di bambino grazie ad eventi culturali, ludici e ricreativi che proporranno percorsi dedicati alle esigenze dei più piccoli, dei loro desideri e dei loro sogni. Il festival, un vero e proprio contenitore culturale, proporrà spettacoli teatrali, appuntamenti con il gioco e lo svago, laboratori teatrali, creativi e spettacoli con artisti di strada.

Il programma, nell’ambito sociale interessato di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, proporrà dodici appuntamenti fra luglio, agosto e settembre. Si parte da Manfredonia, domenica 30 luglio in Piazza Diomede (a partire dalle ore 18.00), con il gioca bimbi e gli artisti di strada. Si continua il 31 agosto con “La città che gioca”, il grande villaggio a misura di bambino.

L’intero mese di agosto sarà animato da spettacoli teatrali, laboratori creativi, teatrali ed esperienziali. Il primo appuntamento del mese è in programma il 2 agosto a Zapponeta con il “Il regno di Re Boris”, un laboratorio di puppet a cura del Teatro della Polvere. Il 5 agosto, a Manfredonia, andrà in scena lo spettacolo “La conta de lo cunto de li cunti”, ispirato all’opera di Giambattista Basile, a cura della compagnia Room To Play. Due date poi a Zapponeta: il 7 agosto spazio alla ludoteca viaggiante con animazione, laboratori ludico-ricreativi e giochi sportivi, mentre il 17 agosto appuntamento con il gioca bimbi.

Il Gargano Kids Festival, dal 18 al 20 agosto, si trasferisce a Monte Sant’Angelo, la città dei due siti Unesco, per tre appuntamenti imperdibili. Il 18 in Piazza de Galganis c’è “Fantastico” e “Il mio fantastico Paese”, un laboratorio e uno spettacolo creativo a cura della poetessa Daniela D’Elia. Il 19 in Villa Comunale spazio a “La città che gioca”, il grande villaggio dei bambini, mentre il 20 in Piazza de Galganis andrà in scena lo spettacolo teatrale “I miti greci: Ade e Persefone” a cura della Piccola Compagnia Impertinente.

Il Festival proseguirà a settembre a Mattinata con tre date speciali in programma il 13, il 14 e il 15 in Corso Matino. La tappa mattinatese si aprirà con “La città che gioca”, il grande villaggio dei bambini, continuerà con lo spettacolo-laboratorio creativo “Che suono fa lo scarabocchio” a cura della Piccola Compagnia Impertinente e si concluderà con il “Gargano Street Artists”, uno spettacolo che valorizzerà il talento degli artisti di strada.

«Il Gargano Kids Festival nasce dalla volontà di proporre un cartellone culturale vasto e diffuso dedicato all’infanzia e ai bambini. Un momento per scoprire, per giocare e per conoscere storie, sogni e desideri grazie ai tanti laboratori creativi e culturali e ai momenti di gioco e di svago che proporremo nelle nostre tappe. Animare un cartellone culturale con momenti dedicati esclusivamente ai bambini è un chiaro segnale di attenzione nei confronti dei più piccoli che mira a realizzare un welfare culturale inclusivo e partecipato», le parole di Rossella Ciuffreda, responsabile dell’Agenzia Scopro, che aggiunge – “Gargano Kids Festival è il nostro quarto format originale, dopo ‘Monumenti in cerca di attore’ dedicato allo storytelling turistico-culturale, a ‘Green Note’ jazz club esperienziale in Foresta, a ‘FèXtra’ dedicata al food”.

L’azione culturale è un tassello che rientra nelle attività del Piano Sociale di Zona 2022/2024 dell’Ambito Sociale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta. «Un appuntamento per i più piccoli per offrire a tutti i bambini del territorio momenti di inclusione, socialità e creatività. Il Gargano Kids Festival rientra appieno nella mission del nostro Piano che disegna con questo cartellone, attraverso attività di welfare comunitario e culturale, una città – e una comunità – finalmente a misura di bambino».

