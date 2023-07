Angiola scatenato, nuovo incontro sul futuro di Foggia. Il suo sogno: “Una città dello sport”

“Fare un quadro generale sugli impianti sportivi a Foggia, raccogliere le proposte per disegnare insieme una città che possa essere sempre più vicina alle aspettative dei tanti sportivi foggiani. Mercoledì 19 luglio alle ore 18.30 presso Laltrocin3ma Cicolella di Foggia si terrà l’incontro su ‘Foggia città dello sport’ che avrà come obiettivo quello di stabilire delle priorità. Introdurrà i lavori Maria Losito (grafologa giudiziaria, esperta in scienze forensi) che modererà gli interventi tra cui quello di Bellisario Masi (direttore generale della Fondazione Capitanata per lo Sport) che parlerà del futuro dello sport a Foggia.

Seguirà l’analisi di Pino Stefanini (direttore commerciale del Calcio Foggia 1920) con un excursus fra i macro numeri del mondo, dell’Italia e del nostro territorio; Angelo Carboni (Associazione Effetto Foggia) parlerà dei contributi e delle agevolazioni per le associazioni e società sportive, Francesco Sollitto (associazione Effetto Foggia), invece, incentrerà il suo intervento su sport e salute a Foggia, mentre Costanzo Mastrangelo (presidente Fondazioni ASSORI Onlus) che tratterà il tema “Sport dalla riabilitazione al benessere. Quale futuro per il terzo settore”. Concluderà il candidato sindaco di Foggia Nunzio Angiola.