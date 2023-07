Calcio, inammissibile il ricorso del Foggia. Collegio di Garanzia dà ragione al Perugia contro il Lecco

Ricorso della Reggina in parte inammissibile e in parte infondato. Accolto, invece, il ricorso del Perugia contro il via libera al Lecco in Serie B. Sono le decisioni del Collegio di Garanzia presso il Coni, ultimo grado di giudizio in sede sportiva, dopo le decisioni della Figc sulle iscrizioni ai campionati. Dichiarato inoltre inammissibile il ricorso del Foggia, mentre è stato respinto quello del Siena per la Serie C. Per i club resta ora la possibilità di rivolgersi al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato. (LaPresse)