Ritrovata cisterna vigili fuoco, mancano 14mila litri gasolio. Il mezzo rubato durante la festa per vittoria Foggia

È stata ritrovata dai carabinieri nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, una cisterna dei vigili del fuoco rubata nella tarda serata di ieri dalla sede del comando provinciale alla periferia di Foggia. La cisterna conteneva 14mila litri di gasolio, per un valore di 14mila euro, che sono stati asportati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, mentre erano in corso i festeggiamenti per la vittoria del Foggia Calcio sul Pescara e l’accesso alla finale playoff, ignoti si sono introdotti nella sede del comando e hanno rubato il mezzo dal piazzale. La denuncia è giunta poco dopo dai vigili del fuoco che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri quando si sono resi conto dell’accaduto. (Ansa). – foto archivio