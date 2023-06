7 morti per caduta elicottero, cippo commemorativo ricorderà le vittime. “Ancora scossi dal dolore”

Verrà inaugurato lunedì 12 giugno alle 10.30 in località ‘Castelpagano’ area rurale nei pressi di Apricena, in provincia di Foggia il cippo commemorativo in ricordo delle vittime della tragedia aerea del 5 novembre scorso quando in quel territorio morirono 7 persone in seguito alla caduta di un elicottero di Alidaunia partito dalla Isole Tremiti e diretto nel capoluogo foggiano. Nella zona era in corso un temporale ed era calata anche la nebbia. “La Città di Apricena – spiega il sindaco Antonio Potenza – si sente ancora profondamente scossa nel dolore per la tragedia aerea dello scorso 5 novembre 2022, durante la quale persero la vita sette persone, tra cui tre nostri conterranei, insieme ad una famiglia di origine slovena. Nel ricordo di queste vite ci ritroveremo insieme sul luogo della sciagura”.

Saranno presenti anche i familiari delle vittime, l’Ambasciatore Sloveno in Italia e le autorità civili e militari. Durante la cerimonia verranno installati un cippo commemorativo ed una croce in legno, in ricordo di Luigi Ippolito, Andrea Nardelli, i due piloti, Maurizio De Girolamo, medico del 118 che quella mattina tornava dal servizio nelle Isole, Bostjan Rigler, la moglie Mateja Curk Rigler, e i due figli Jon e Liza, questi ultimi turisti e componenti della famiglia slovena che aveva passato la giornata precedente alle Diomedee. “Sarà un momento per sentirci più uniti come comunità, al fianco di queste famiglie, perché queste tragedie non accadano mai più” sottolinea Potenza. La manifestazione, organizzata dal Comune di Apricena, si intitola ‘Angeli caduti in volo’. (Pas/Adnkronos)