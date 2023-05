Foggia affranta per la morte improvvisa di Giuseppe Roberto, grande tifoso rossonero e anima di iniziative sportive

È morto Giuseppe Roberto, grande tifoso del Foggia e anima di numerose iniziative sportive in città come “Esportiamo Foggia”. Una notizia che ha sconvolto tante persone che sui social lo stanno ricordando.

“L’ennesimo scherzo? – scrive l’amico Francesco Casolaro -. Perché è questo quello che hai fatto…vero burlone? Due giorni fa eri con me !!! Non ci credo!!!”

“E mo’ Giuseppe come devo fare io? A chi devo rompere le scatole? Sei stato un fratello. Ti voglio troppo bene – commenta un’affranta di Annarita Melfitani -. Non riesco a trovare le parole per descriverti. Solo parole infantili, perché sono impietrita. Io non ci credo e vorrei svegliarmi. La tua frase su di me… tu vuoi litigare con la Melfitani? Pird timb, è pacc. Io penso che tra un po’ mi chiamerai e mi dirai… ce credut scema sceee. Oh Giuseppe stasera sicuro stai allo stadio e il Foggia vince e vince per te. Ti voglio bene”.

L’ex consigliere comunale Giuseppe Mainiero: “Aver appreso questa notizia mi ha spezzato il cuore, una settimana fa hai voluto essermi accanto, con il tuo entusiasmo, con la tua gioia. Mi parlavi sempre di come questa città dovesse riconciliarsi, per ripartire con i giovani, con lo sport. Esportiamo Foggia il tuo sogno nel cassetto, la “tua creatura”. Massimiliano, Petronilla, Giuseppe sempre al tuo fianco. Ti porteremo per sempre nel nostro cuore e con te il tuo sogno. Che la terra ti sia lieve Giuseppe!”

“Non ci credo e mai potrò farmene una ragione ci siamo visti e parlati ieri alle 12, stavi benissimo come sempre. Non può essere vero, non puoi essere tu, amico fraterno di mille avventure. Avevi un’anima bella e nobile, hai fatto tante cose belle per questa città, tante iniziative per lo sport e per i ragazzi senza tralasciare mai i meno fortunati con varie disabilità, non doveva essere il tuo momento ora. Sono incredulo e non so quando la realizzerò realmente, spero davvero che ci sia un’altra vita dove sei ora e che da lassù tu possa stare vicino a tutti i tuoi amici ma soprattutto vicino alla tua famiglia ed a tuo figlio che aveva ancora tanto bisogno di te. Riposa in pace fratello mio, non ti dimenticherò mai, tuo Giuseppe Lo Campo“.