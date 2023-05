È la notte di Foggia-Crotone, in città sale l’attesa. I satanelli spinti da almeno 10mila spettatori

È la notte di Foggia-Crotone, gara d’andata dei quarti di finale dei playoff di serie C. I rossoneri di Delio Rossi, dopo l’impresa con il Cerignola, non vogliono fermarsi più e stasera (20,30) allo Zaccheria cercheranno di vincere per poi giocarsi tutto nella gara di ritorno in Calabria mercoledì 31 maggio. A spingere i satanelli ci saranno almeno 10000 spettatori.

Giocherà Schenetti dal primo minuto con la coppia d’attacco Peralta-Beretta. In mediana spazio a Petermann con Frigerio al suo fianco. Non ci sarà Garattoni ma ancora una volta Bjarkason sulla destra. Out Ogunseye. In casa Crotone il tecnico Zauli si gioca la carta Petriccione con la coppia Awua–Vitale a centrocampo. Calapai, Mogos e Giron per 2 maglie. Arbitrerà il signor Perri di Roma.

Le probabili formazioni:

FOGGIA (3-5-2) 20 Thiam; 21 Leo, 4 Kontek, 98 Rutjens; 27 Bjarkason, 26 Frigerio, 25 Petermann, 28 Di Noia, 32 Costa; 10 Peralta, 11 Beretta. ( 22 Dalmasso, 1 Raccichini, 3 Rizzo, 77 Odjer, 5 Vacca, 6 Di Pasquale, 7 Schenetti, 44 Iacopini, 91 Capogna). All. Rossi.

CROTONE (4-2-3-1) 22 Branduani; 26 Calapai, 5 Golemic, 3 Cuomo, 14 Mogos; 87 Awua, 13 Vitale; 32 Chiricò, 10 Petriccione, 19 Tribuzzi; 9 Gomez. ( 1 Dini, 40 Lucano, 36 Spaltro, 6 Bove, 18 Gligliotti, 15 Papini, 2 Giron, 23 Crialese, 21 Carraro, 77 Pannitteri, 7 D’Ursi, 24 Kargbo, 11 Cernigoi). All. Zauli.