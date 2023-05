Cadavere in un pozzo a Cerignola, avviata operazione di recupero dei Vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco (gruppo SaF) sta lavorando, in agro di Cerignola, per il recupero di un corpo umano in un posso. Sul posto c’è anche la Polizia scientifica, in attesa dell’autorizzazione del magistrato per il recupero.

Il cadavere è stato ritrovato in contrada San Vito Cerina, nelle campagne. Il corpo sarebbe in avanzato stato di decomposizione. Nella stessa zona nell’aprile del 2014 si persero le tracce di un uomo e gli investigatori sono al lavoro per verificare se possa esserci un collegamento.

