Gravissimo incidente questo pomeriggio sul lungomare di Manfredonia. Fatale per un 49enne lo scontro tra auto e moto su cui viaggiava la vittima. Sul posto sono giunti i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lo schianto è avvenuto all’altezza della Lega Navale. Pochi giorni fa si è verificato un altro incidente sempre nella stessa zona. Stavolta, però, è costato la vita ad una persona.