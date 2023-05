L’ex poliziotto Michele Placido accolto in Questura a Foggia, grande entusiasmo per il “Commissario Cattani”

L’attore, regista e sceneggiatore Michele Placido è stato ospite della Questura di Foggia. Figlio della provincia di Foggia, è stato vincitore dell’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino e di ben 5 David di Donatello. Inoltre, è conosciuto a livello internazionale per aver interpretato il ruolo di Commissario della Polizia di Stato Corrado Cattani nella celebre serie televisiva “La Piovra”.



La fiction ebbe un successo strepitoso grazie al racconto delle intricate vicende di mafia, politica, finanza, massoneria e corruzione. Anche le indagini sulla morte del Commissario Cattani si ispiravano alle vicende politiche e di cronaca degli anni ’80 e misero per la prima volta in luce il fatto che la mafia non era solo quella degli uomini d’onore, dei picciotti e dei killer spietati, ma un fenomeno ben più complesso ed articolato. Infatti, lo stesso Giovanni Falcone si complimentò per l’accuratezza della serie e per il suo dettagliato realismo nel descrivere Cosa Nostra nel suo insieme.



Prima di diventare regista, Michele Placido è stato un poliziotto e proprio in ricordo dell’appartenenza alla Polizia di Stato, ha deciso di incontrare una delegazione di ex colleghi nella sua provincia natale.

Il Questore della provincia di Foggia ha accolto il maestro con grande entusiasmo, sottolineando la sua costante vicinanza alla nostra grande famiglia.