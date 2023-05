Derby Playoff, Foggia da impazzire! 3 gol nell’ultimo quarto d’ora. Cerignola fuori

Clamoroso allo Zaccheria: il Foggia ribalta il 4-1 dell’andata e si qualifica ai quarti di finale dei playoff di serie C. La squadra di Delio Rossi compie l’impresa e con merito passa il turno. Schenetti la sblocca al 78′, Frigerio e Kontek completano il miracolo contro un Cerignola che evidentemente credeva di avere la qualificazione in tasca dopo il risultato dell’andata. Tutto nell’ultimo quarto d’ora. Passa la squadra che ci ha creduto di più. Partita gestita male da parte degli ospiti che, soprattutto nei minuti di recupero, si sono fatti sorprendere ingenuamente. Il Foggia vola al turno successivo. Zaccheria in delirio.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui