Zuppa fa piangere Giallella, vittoria di sei voti a Pietramontecorvino. Finisce un’era

“Onorerò questo titolo di primo cittadino con tutta la mia forza. Preparerò i giovani per portarli verso il futuro della nostra piccola Pietramontecorvino”. Queste le prime parole di Domenico Zuppa (centrodestra) che ha battuto Raimondo Giallella di appena sei voti. Per Giallella, sostenuto dal vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, finisce un’era durata 10 anni.

“Saremo sempre orientati verso lo sviluppo per portare ricchezza e aumentare il benessere”, ha detto Zuppa. “Dobbiamo programmare con calma. Da domani al lavoro”. Infine una stoccata a Giallella: “Era a corto di argomenti”.

Tristezza in casa Giallella e anche qualche lacrima: “Auguri al nuovo sindaco – dichiara lo sconfitto -. Non so cosa non sia funzionato, è presto per dirlo, ma resteremo pro attivi in Consiglio comunale”. L’ormai ex sindaco è anche coordinatore dell’Area Interna dei Monti Dauni: “Rimetto il mandato nelle mani dei sindaci e si riaprirà una discussione. Le amministrazioni sono sovrane. Di sicuro non farò mancare il supporto sulle aree interne e sui comuni dei Monti Dauni”.