Strage Torremaggiore, moglie killer: “Era molto possessivo, mi impediva di uscire. Massimo? Solo amici”

Tefta Malaj, la donna accoltellata dal marito Taulant Malaj, nel corso dell’audizione avrebbe raccontato agli inquirenti che il coniuge “era molto possessivo”, era “talmente geloso” da impedirle di avere contatti esterni, anche di uscire da casa per andare a prendere un caffè con le amiche. Nell’ultimo anno – avrebbe riferito la donna – era diventato particolarmente pressante per la presunta relazione extraconiugale che sospettava che la moglie avesse con Massimo De Santis, ucciso a coltellate assieme alla figlia dei Malaj, Jessica. Un rapporto clandestino che la donna ha categoricamente smentito parlando invece di una semplice amicizia.

La donna, durante la sua audizione in ospedale, dov’è ricoverata da domenica scorsa, ha parlato dell’arma del delitto affermando di non aver mai visto in casa quel coltello (lungo 18 centimetri con la lama di 8) e che probabilmente il marito se l’era procurato precedentemente. Tefta ha sostanzialmente confermato la dinamica del duplice omicidio e del suo ferimento già emersa sia attraverso la visione dei filmati registrati dalle telecamere presenti in casa (soggiorno e camera da letto) sia dal racconto dello stesso marito. Le attenzioni degli inquirenti presenti all’audizione, i sostituti procuratori Antonio Laronga e Sabrina Cicala, e dei carabinieri sono concentrate in particolar modo – viene riferito – sul rapporto tra la donna e il marito. (Ansa)

Telecamere in casa

La donna avrebbe preteso l’installazione delle telecamere in casa (nel soggiorno e in camera da letto) per controllare il marito dopo aver saputo che questi molestava sessualmente la figlia Jessica da quando la ragazzina aveva 14 anni. È uno dei particolari emersi nel corso dell’audizione. Al momento Tefta resta ricoverata in ospedale. A quanto si apprende, i funerali della ragazzina, come ha proposto una zia della vittima, potrebbero essere celebrati in Albania.

Lutto cittadino

Il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo ha firmato l’ordinanza con cui è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di De Santis: “La giunta, il consiglio comunale e i cittadini sono profondamente colpiti dal tragico evento che ha scosso la comunità di Torremaggiore. Esprimiamo cordoglio e rappresentiamo alle famiglie la vicinanza nel dolore per la scomparsa di Massimo De Santis e della giovane Jessica Malaj”.

