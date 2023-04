Orta Nova verso lo scioglimento per mafia. Intanto il sindaco si dimette: “Per onestà intellettuale”

Il sindaco di Orta Nova, Mimmo Lasorsa ha annunciato le sue dimissioni. Una decisione che anticipa di pochi giorni il quasi certo scioglimento per mafia dell’ente comunale dopo sei mesi di lavoro della commissione d’accesso agli atti.

In un video postato sui social, Lasorsa ricorda casi gravi avvenuti in questi ultimi anni: “Ci siamo ritrovati davanti a fatti di sangue con giovani protagonisti (l’uccisione del figlio del boss, ndr). Fatti di sangue non legati alla criminalità organizzata. Ho sempre proclamato il lutto cittadino per ogni vittima allo scopo di fermarci a riflettere”.

“Il 13 ottobre si è insediata la commissione. Improvvisamente il problema di questo territorio siamo diventati noi. Ringrazio i commissari per il lavoro svolto. Lascio in eredità un Comune sano e una macchina amministrativa efficiente. Tante le progettualità a bando. Il percorso finisce qui perché sono venute meno le condizioni basilari. Ho trascurato famiglia, attività e forse anche l’amor proprio. Ho comunque vissuto una esperienza straordinaria”.

Poi conclude: “Le amministrazioni vanno accompagnate dai cittadini e dallo Stato, soprattutto in terre difficili come questa ma spesso c’è diffidenza. Ci si sente soli. Per la mia onestà intellettuale andare avanti in una situazione del genere rappresenta solo un danno per il vivere civile. Rassegno con effetto immediato le mie dimissioni”.