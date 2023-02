Fuga Raduano, il sindaco di Vieste: “Siamo tutti in ansia, ci sembra un film di fantasia”

Sulla rocambolesca fuga dal super carcere di Nuoro di Marco Raduano, elemento di spicco della mala viestana, interviene il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti da sempre in prima linea contro la criminalità locale. “Per parlare di sconfitta dello Stato dobbiamo aspettare. È stata una fuga pazzesca che non può essere frutto del caso ma di complicità interne ed esterne. Mi sembra un episodio da film di fantasia. Non ha potuto fare tutto da solo. Sono fiducioso che presto sarà riarrestato. Sicuramente è un brutto episodio che ci mette tutti in agitazione”.

E aggiunge: “Aver disarticolato le consorterie mafiose di Vieste, con l’arresto di quasi tutti i criminali, aveva fatto ben sperare per la nostra città e per tutto il movimento antimafia in provincia di Foggia. E quando Raduano verrà ripreso, allora sì che festeggeremo a Vieste. Siamo preoccupati ma non temiamo nulla di esagerato perchè è una persona ricercata e pertanto non potrà girare indisturbato. Certo, se dovesse ritornare sul Gargano ci saranno sicuramente ripercussioni all’interno dei clan mafiosi, e questo potrebbe generare potenziale pericolo in città”.