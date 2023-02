Il Cus seleziona studenti-atleti dell’UniFg per i Campionati Nazionali Universitari 2023. Ecco i requisiti

Il Cus Foggia sta preparando la squadra che parteciperà ai prossimi Campionati Nazionali Universitari che si terranno a Camerino dal 17 al 25 giugno 2023. La manifestazione più importante nell’ambito dello sport universitario, indetta dalla Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI) ed organizzata con la collaborazione dei Centri Universitari Sportivi (Cus) e delle Federazioni Sportive Nazionali (Fsn). Le selezioni sono aperte a tutti gli atleti agonisti universitari che si sono distinti nell’ambito delle seguenti discipline:

Sport individuali – atletica leggera, judo, karate, lotta, scherma, taekwondo, tennis, tennis tavolo.

Sport di squadra – calcio maschile, calcio a cinque maschile, pallacanestro maschile, pallavolo maschile e femminile, rugby a sette maschile.

Sport opzionali – basket 3×3 (M e F), beach volley (M e F), calcio a 5 femminile, mountain bike, ciclismo su strada, pallacanestro femminile, scacchi, tiro con l’arco, calcio balilla, tiro con la fune.

REQUISITI

La partecipazione ai CNU 2023 è riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano nati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2005. Devono essere iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come previsto dall’art. 3 del DM 22/10/2004 n. 270, presso un’università italiana riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché presso le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di Musica riconosciuti dallo Stato, purché in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, oppure laureati nell’anno solare di svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari.

Gli studenti interessati a far parte della squadra del CUS Foggia possono inviare, entro e non oltre il 7 aprile 2023, la propria candidatura con il curriculum sportivo all’indirizzo e-mail [email protected].

Gli atleti selezionati dovranno presentare i seguenti documenti: 1) Copia del certificato medico agonistico in corso di validità; 2) Autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Università purché scaricata dal web (pagina Esse3 Unifg) e contenente in maniera chiara ed univoca i dati anagrafici, il numero di matricola e la facoltà di appartenenza. I laureati dovranno presentare il certificato di laurea; 3) Modulo compilato di tesseramento al CUS; 4) Nulla osta della Società Sportiva di appartenenza (laddove previsto dal regolamento della singola disciplina); 5) Copia del documento d’identità.

L’ESORDIO

Prima sfida per la compagine cussina già la prossima settimana con la squadra di basket, inserita nel raggruppamento H con il CUS Lecce. Partita di andata a Foggia il 27 febbraio e ritorno a Lecce il 13 marzo. In caso di vittoria il CUS Foggia affronterà nella seconda fase il CUS Bari (andata 17 aprile a Bari e ritorno 8 maggio). La vincente disputerà la fase finale a Camerino.

Le parole del presidente del CUS Foggia Claudio Amorese: “Ci prepariamo a vivere un 2023 di sport universitario entusiasmante. Festeggiamo i 20 anni di CUS Foggia e per i CNU di Camerino vogliamo allestire la migliore squadra possibile per consolidare i risultati ottenuti negli anni precedenti. Stiamo avviando le procedure per allestire la compagine degli studenti-atleti che parteciperà ai campionati, il nostro staff è già al lavoro e li voglio ringraziare per tutto quello che stanno facendo. I CNU rappresentano una grande occasione di confronto e noi vogliamo arrivare preparati per rappresentare al meglio l’Università di Foggia. Colgo l’occasione per fare un in bocca al lupo ai nostri ragazzi del basket che la prossima settimana scenderanno in campo per la fase eliminatoria in vista dei CNU”. (In foto, Federica Triunfo e Francesca Semeraro, rispettivamente medaglia di bronzo e medaglia d’oro ai Cnu 2022, salto con l’asta)