Guardia di finanza e polizia locale chiudono autofficina a Vieste: “Non ha mai denunciato inizio attività”

Nel corso di una intensa e costante attività di controllo messa in capo dai militari della Tenenza Guardia di Finanza di Vieste, unitamente al personale in forza al Comando Polizia Locale di Vieste è stata chiusa un’attività di autoriparazione di autoveicoli poiché non aveva mai denunciato in via amministrativa la relativa segnalazione certificata di inizio attività (cosiddetta SCIA) al Registro delle Imprese con contestuale inoltro al SUAP Competente. Lo fanno sapere con una nota dal Comando di Polizia municipale di Vieste.

“Accertata la natura abusiva dell’attività di autoriparazione – scrivono -, il personale intervenuto contestava al titolare la violazione dell’art.10 comma 2 della la Legge 5 febbraio 1992, n. 122 con riferimento all’articolo 10 commi 1-2 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, all’articolo 22 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ed alla Legge 11 dicembre 2012 n. 224 comminando una sanzione amministrativa da € 5164.57 ad € 15493.71 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate. L’esito delle operazioni è stato comunicato al Sindaco del Comune di Vieste Giuseppe Nobiletti che si è complimentato con il personale intervenuto L’operazione condotta conferma l’impegno nel contrasto alle attività economiche abusive o irregolari, a tutela dell’ambiente ed anche dei soggetti economici che operano nel rispetto delle regole. La Tenenza Guardia di Finanza di Vieste ha autonomamente iniziato approfondimenti di natura fiscale”.

“La Legge N° 122 del 1992 – spiega il comandante della Polizia Locale di Vieste Caterina Ciuffreda -, prevede tre tipi di violazione: l’esercizio dell’attività di autoriparazione esercitata da parte di una impresa non iscritta nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane; l’esercizio dell’attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni per la quale non è stata richiesta l’iscrizione; l’affidamento della riparazione di un veicolo ad impresa non in possesso dei requisiti e non iscritta al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane. Il risultato odierno è stato possibile grazie ad perfetto lavoro di squadra tra Guardia di Finanza, Polizia Locale, Ufficio Tecnico e Suap del Comune di Vieste e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia”, conclude.