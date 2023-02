Il sogno del “salto” per il Real Celle: “Grande accoglienza in Campania”. Obiettivo playoff

Dopo la decisione presa nella scorsa estate di emigrare dal campionato pugliese a quello campano, la squadra del comune di Celle di San Vito ora comincia anche a sognare. Infatti, dopo l’ultima giornata, il Real Celle San Vito inizia a sperare in un salto di categoria o, quantomeno, nei tanto agognati play off, avendo ridotto le distanze dalla quinta in classifica (ultimo posto utile per gli spareggi promozione) da 8 punti a soli 5 punti.

E così, da ieri, nel comune di 140 anime si respira un certo ottimismo con la voglia di volare alto. “Sarà dura raggiungere i play off ma noi ci crediamo – ha dichiarato il capitano e allenatore della squadra, Fabio Romano – vogliamo regalare questo sogno ai nostri tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro calore e il loro supporto”.

A onore del vero, un certo entusiasmo intorno alla squadra di calcio è nato un paio di mesi fa, quando proprio la squadra cellese è finita alla ribalta delle cronache nazionali nel programma televisivo “Il Settimanale” in onda sulle reti Rai.

A inizio campionato, la squadra ha cambiato il nome da “Sfinge Celle di San Vito” a “Real Celle San Vito” per passare dalla terza categoria foggiana alla terza categoria girone B di Benevento. Un passaggio che è stato effettuato soprattutto per abbattere i costi delle trasferte, diminuendo i chilometri da percorrere.

“In Campania ci siamo trovati molto bene – ha dichiarato la sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini – ci siamo confrontati con realtà belle e piccole come la nostra, riscontrando sempre la massima accoglienza e ospitalità”.

Anche la Federazione calcistica campana ha accolto con entusiasmo il piccolo comune foggiano, fornendo sempre e ovunque una ottima organizzazione. Domenica prossima il Real Celle San Vito ospiterà l’Atletico Foiano, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente la distanza dal quinto posto. Un grosso contributo lo fornirà sicuramente il bomber della squadra, Giannini (già a quota 13 gol) insieme allo splendido pubblico cellese che accorrerà allo stadio per supportare i proprio beniamini e per non spezzare quel sogno chiamato play off.