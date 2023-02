Autonomia differenziata, affondo di Emiliano: “Dietro il progetto ci sono argomentazioni offensive”

“Dietro il progetto di autonomia differenziata ci sono argomentazioni offensive. C’è un’idea che parte dalla Lega, cominciata con l’ipotesi della secessione del Paese. L’idea che il Sud fosse un’irrimediabile piaga italiana e che fosse necessario lasciarlo al suo destino per permettere alle Regioni più efficienti di correre più veloci”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in collegamento telefonico durante l’assemblea organizzata a Bari da Cgil Puglia contro l’autonomia differenziata.

“Siamo arrivati poi di fronte a una resistenza che man mano è cresciuta – ha aggiunto -. Calderoli dice che l’autonomia differenziata la stanno promuovendo per consentire alle Regioni del Sud di colmare il divario con il Nord: qui siamo al paradosso, ma anche alla mancanza di rispetto più assoluta”. Per Emiliano “è come se si dicesse che una competizione senza riequilibri preventivi finalmente svegliasse le popolazioni del Sud che evidentemente, fino a oggi, non hanno fatto i progressi che avrebbero potuto fare perché deresponsabilizzate da un ipotetico centro di governo del Paese”. (Ansa).