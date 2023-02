In città emergenza freddo per i senza fissa dimora, tanti accolti nei dormitori. Ci sono anche foggiani

Il gelo di questi giorni ha accentuato il problema dei senza fissa dimora di Foggia. Una situazione che non si presenta solo in inverno, ma in tutti i mesi dell’anno. Anche ad agosto. Ovviamente diventa più difficile durante i mesi freddi. “In questi giorni – spiega Domenico Lamarca, coordinatore del Pronto Intervento sociale – la situazione è sicuramente più critica, il dormitorio maschile è pieno e le chiamate ai nostri sportelli per segnalare la presenza dei senza fissa dimora in città sono notevolmente aumentate. Cosa chiedono? Accoglienza, un posto dove poter dormire, potersi lavare e stare al caldo. Grazie al Pronto Intervento Sociale abbiamo costituito una rete attraverso la quale cerchiamo di soddisfare le numerose richieste”.

E spiega: “A Foggia sono tanti, solo noi ne abbiamo accolti 300 e intercettati circa 450. La nostra città è al sesto posto in Italia. La maggior parte di loro sono cittadini stranieri ma ci sono anche diversi foggiani. La figura media del senza fissa dimora foggiano è una persona al di sopra dei 55 anni, che vive solo perchè ha perso i legami con la propria famiglia, con problemi di dipendenza. Purtroppo abbiamo anche accolto dei papà separati che dormivano in auto”.

