Il Cerignola riprende la marcia: vittoria in casa del Messina. Basta un gol di Ruggiero

Un gol di Ruggiero (foto) al 28′ del primo tempo basta al Cerignola per espugnare il campo del Messina e conquistare tre punti pesanti in ottica play off. La squadra di Pazienza è stata brava a sfruttare al meglio una delle poche occasioni create. I gialloblu passano in vantaggio con cross di Achik su cui impatta Ruggiero che batte Fumagalli sul primo palo. Messina che accusa il colpo e fatica a trovare una reazione concreta negli ultimi minuti del primo tempo. Prima frazione che si chiude con una conclusione senza troppe pretese di Konate che non impensierisce Saracco. Nel secondo tempo poche emozioni, ma Cerignola cinico e più vivace rispetto ad un Messina troppo impreciso e poco reattivo. Tre punti per ripartire per i gialloblu.