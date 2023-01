Provinciali, attacco a Rotice: “Inqualificabile. Così ricompensa il primo partito della sua maggioranza!”

Tutti contro Rotice. A Manfredonia la delusione per l’esito finale delle elelezioni del nuovo presidente della Provincia è tanta. Forza Italia, partito di punta della coalizione che sostiene il sindaco non usa mezzi termini per accusare il comportamento di Rotice e dei suoi gruppi consiliari che ieri non hanno sostenuto il candidato Nicola Gatta. Ad alzare il tiro contro Rotice, anche la consigliera provinciale Liliana Rinaldi. “Esprimo la mia più profonda delusione per l’inqualificabile comportamento politico del sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, che ha ritenuto di sostenere una candidatura alternativa a quella di Nicola Gatta, presidente uscente della Provincia e candidato per Forza Italia e Fratelli d’Italia, preferendo riversare i suoi voti ad un altro candidato della Lega.

Così facendo il sindaco Rotice – prosegue – non solo ha dimostrato di essere immemore del contributo portatogli da Forza Italia in occasione delle scorse elezioni comunali, senza il quale non sarebbe nemmeno andato al ballottaggio, ma ha rinnegato il ruolo e il contributo della sottoscritta, consigliere comunale e provinciale, nonché assessore nella giunta provinciale di Nicola Gatta. Manfredonia perde così, per colpa del suo sindaco, un consigliere provinciale di maggioranza, che viene relegato all’opposizione. Bel modo di far crescere Manfredonia e di ricompensare lealmente il primo partito della sua maggioranza! È giusto che i cittadini sappiano”. (In foto, Rinaldi e Rotice)