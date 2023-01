Paura questa sera a Foggia. Un albero è precipitato sull’asfalto in via Matteotti, nei pressi della parrocchia “Gesù e Maria”. Non dovrebbero esserci feriti, ma l’episodio riaccende i riflettori sulla manutenzione e sulla gestione del verde in città. C’è ancora tanto da lavorare per mettere in sicurezza le strade e, soprattutto, i cittadini.