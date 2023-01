Grande drum show ad Ascoli Satriano, spettacolo e formazione con Gualdi, Russo e Farinelli

Il 15 Dicembre non perdetevi il grande Drum Show alle ore 21:00 con i maestri Roberto Gualdi, Massimo Russo e Bruno Farinelli.

“Per chi non li conoscesse, seppur è davvero difficile – fa sapere l’organizzatore Francesco Roccia -, elenco solo alcuni degli innumerevoli titoli e delle svariate collaborazioni che vantano questi tre musicisti. 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗚𝘂𝗮𝗹𝗱𝗶 ha collaborato con PFM, Roberto Vecchioni, Elio e le Storie Tese, Piero Pelù, Paola Turci, Dolcenera, Lucio Dalla, Nek, Elodie, Ron, Alessandra Amoroso e con tanti altri artisti e a numerosi altri progetti. Nel 2010 ha vinto il premio come 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮 messo in palio dalla rivista InSound. 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗼 è presente dal 2013 come dimostratore ogni anno al Frankfurt Musik Messe in Germania e allo Shanghai Music Messe in Cina. Su incarico di Dom Famularo, 𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮, Massimo Russo rappresenta la Wizdom Drumshed School®️ Italy, marchio identificativo delle eclettiche Scuole di Batteria create da Dom Famularo. 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗙𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶 ha fatto parte della band di Elisa, ha lavorato con artisti internazionali come Cesare Cremonini, Lucio Dalla, Ron, Antonella Ruggiero, Gianni Morandi, Riccardo Fogli, Mietta, Fausto Leali, Ivana Spagna e tanti altri ancora. Ha suonato nelle più importanti 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗲 𝗲 𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗲 𝗲 𝘀𝘂 𝗽𝗮𝗹𝗰𝗵𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗶𝗼 come quello di Montecarlo al fianco della band Il Volo, di cui è l’attuale batterista”.

“L’opportunità incredibile – conclude – è che si potrà vivere un’esperienza indimenticabile, lavorando a stretto contatto con questi tre batteristi, strappandogli saperi, tecniche, ideologie, motivazione e traendo il meglio, umanamente e musicalmente, dalla carriera di Roberto Gualdi, Massimo Russo e Bruno Farinelli. La masterclass avrà inizio alle 10:00 e terminerà alle 19:00 e a seguire, dalle 21:00 ci sarà il Drum Show”.

Per costi, date e altre informazioni contattare il numero 349 – 8887204