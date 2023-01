Il 4 novembre potrebbe tornare un giorno festivo. Gasparri: “Restituire dignità a uno dei simboli più amati”

Il 4 novembre potrebbe tornare un giorno festivo. Nella presentazione del testo di ddl presentato dal presidente del Senato, Maurizio Gasparri si spiega: “La festa del 4 novembre resta una delle ricorrenze più sentite nel nostro Paese: si celebra di anno in anno (sia pure la prima domenica del mese stesso), presso l’Altare della Patria a Roma, i sacrari di Redipuglia in Friuli Venezia-Giulia e dei Caduti d’oltremare in Puglia ma anche nei singoli comuni, con manifestazioni che coinvolgono le più alte cariche civili e militari dello Stato e molti semplici cittadini”. “Appare, dunque – si sottolinea nel testo – recuperato appieno lo spirito e il significato profondo della festa: custodire, nell’interesse del bene comune, il valore dell’unità nazionale e la memoria di quanti, sacrificando la vita, hanno contribuito a portare a compimento, con la vittoria nella prima guerra mondiale, il progetto concepito nel Risorgimento”. Il provvedimento punta quindi a “restituire piena dignità a uno dei simboli più amati e condivisi dell’identità nazionale”. (Sci/Adnkronos)