Incidenti stradali, cordoglio in Molise per psicologa 39enne morta sulla Statale 16 nel Foggiano

La commissione di pari opportunità della Regione Molise esprime cordoglio per la morte di Mariangela Iorio, vicepresidente dell’organismo, deceduta nell’incidente avvenuto sabato sulla Statale 16, in territorio di marina di Lesina. Anche l’ordine degli psicologi del Molise ricorda la psicoterapeuta, originaria di Morrone del Sannio e residente a Larino (entrambi comun in provincia di Campobasso) che lascia marito e un bambino piccolo con i quali viaggiava, entrambi feriti in modo lieve. La salma della donna è ancora a disposizione della procura di Foggia che deve valutare l’autopsia. L’incidente risale alla tarda mattinata del 7 gennaio, quando due veicoli hanno impattato frontalmente per cause da accertare.

Mariangela Iorio è stata trasportata in eliambulanza a Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo in condizioni gravissime. È morta alcune ore dopo. “Una notizia terribile ha scosso la nostra comunità” le parole del sindaco di Morrone del Sannio Stefania Pedrazzi. Anche l’amministrazione comunale di Larino, centro di residenza, ha espresso cordoglio per la scomparsa “di una professionista esemplare, psicologa sempre attenta alle esigenze del prossimo”. (LaPresse)