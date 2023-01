Sparatoria a Foggia, la vittima era già nota alla polizia. Possibile tracce dai filmati della sorveglianza

È stato colpito di striscio alla gamba sinistra e a un piede il 37enne Marco Papa, ferito ieri sera con alcuni colpi di arma da fuoco in piazza Nuova a Foggia, verso le ore 20. L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga, non è in pericolo di vita. È stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale.

A quanto si apprende, ieri sera con una telefonata anonima è stata segnalata al 118 la presenza di un uomo ferito in strada nel corso di una sparatoria. Quando la Polizia è giunta sul posto nessuno ha fornito indicazioni utili alle indagini. Neppure la vittima ha collaborato con gli inquirenti. Un valido aiuto per la ricostruzione dell’accaduto potrebbe arrivare dalle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza della zona.