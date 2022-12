“Noi per voi”, al Giordano manifestazione benefica della Questura di Foggia. Fondi per i più bisognosi della città

La Polizia di Stato, per il terzo anno consecutivo, ha realizzato la manifestazione benefica “Noi per Voi”, che si è svolta presso il Teatro comunale “Umberto Giordano” di Foggia. Quest’anno si è immaginata, con il patrocinio del Comune di Foggia e dell’Università degli Studi di Foggia, una progettualità condivisa con la Curia Vescovile aprendo nuove ed entusiastiche sinergie con le parrocchie e con i parroci delle stesse, arruolati a pieno titolo in attività di contrasto alle povertà culturali, all’educazione verso i valori della legalità e della condivisione.



I fondi raccolti sono stati devoluti a favore di due parrocchie della città, che hanno partecipato e vinto i concorsi del “Progetto di riqualificazione urbana” e dell’ “albero di Natale più originale”. Protagonista assoluto dello spettacolo è stato senz’altro il coro polifonico della Questura di Foggia, impegnatosi con tenacia per la perfetta realizzazione della manifestazione e che è stato diretto dal maestro Giulia Panettieri, la quale ha coordinato anche tutte le fasi tecniche delle performance canore.



Durante il corso della serata, si sono poi susseguite le esibizioni di numerosi artisti, ospiti della grande famiglia Polizia di stato, che hanno apportato il loro contributo per la nobile causa benefica. “Pertanto – scrivono in una nota dalla Questura -, è doveroso ringraziare il nostro rapper-poliziotto, agente scelto Sebastiano Vitale in arte Revman; gli attori Dino La Cecilia e Vincenzo Russo con il maestro Guido Paolo Longo; il maestro d’arte Fabio Castellaneta; il chitarrista Francesco Loparco, il bassista Sergio Picucci con la vocalist Martina Ficarra; il musicista Nathan Maurizio Rana con la ballerina Fausta Maiorino; il cantautore Fabio Silvis; gli artisti Aurora Cassano e Antonio Ruotolo dell’Accademia Musical Art; il cabarettista Giovanni Mancini.