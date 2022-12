Cena natalizia per gli anziani soli, iniziativa solidale a Motta Montecorvino. “Vogliamo regalare un po’ di allegria”

Una cena solidale per gli anziani soli, con l’obiettivo di regalare qualche ora di spensieratezza. Comune, parrocchia e Pro loco di Motta Montecorvino stanno organizzando una cena dedicata a chi non potrà condividere momenti di gioia con i propri cari. La cena solidale è prevista il 28 dicembre prossimo, alle ore 19:30.

“Possono dare la propria adesione gli ultra ottantenni privi di riferimenti familiari in paese – fa sapere il sindaco, Domenico Iavagnilio -. Lo scopo è quello di trascorrere una serata all’insegna dell’unione e dell’allegria, augurando che l’arrivo del nuovo anno possa portare tanta pace e serenità, non solo nel nostro piccolo paese ma in tutto il mondo”.

Le adesioni vanno comunicate entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2022 ai seguenti numeri telefonici: 340/5251090 (Adele Renzone); 328/6226874 (Grazia Pisani) e 389/1162747 (Rosanna Oro).