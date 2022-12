Lotta alla mafia e graphic novel, a Foggia “Profadvisor” offre alla città un incontro formativo gratuito

Raccontare di legalità e dei diversi modi di fare comunicazione, concentrandosi sul mondo del graphic novel. Questo il focus dell’evento “Lasciamo un segno”, organizzato da Profadvisor, realtà foggiana che si occupa di formazione privata, in collaborazione con “Libera contro le mafie” e la Cooperativa “Altereco”. L’appuntamento è per mercoledì 21 dicembre, alle ore 18.00 nella sede di Via Torelli, 15 a Foggia.

L’incontro si presenta come un momento di confronto e formazione gratuita offerto alla città. Ospite e protagonista dell’evento sarà Giuseppe Guida, noto fumettista e illustratore foggiano. Docente di storia dell’arte, Guida è direttore artistico del Festival Del Nerd e del Comix Street. Direttore della Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia, ha disegnato molti testi divenuti noti. Tra questi “Francesco Marcone, un uomo onesto”. Il libro, che racconta la storia di Francesco Marcone, ucciso dalla mafia foggiana, sarà al centro dell’incontro del 21 dicembre e pretesto per raccontare come nasce un fumetto e come, anche con il graphic novel, è possibile parlare di cronaca e di legalità.

Attiva sarà anche, quindi, la partecipazione di Libera, con l’intervento di Paolo Marcone. Proprio con Daniela e Paolo Marcone, figli di Francesco, Guida ha collaborato per disegnare questa importante storia e saranno loro a raccontarne genesi e sviluppo.

Direttamente coinvolta nell’iniziativa anche la Cooperativa Sociale Altereco, che da dieci anni si occupa di antimafia sociale. Tra le iniziative di Consorzio Oltre, di cui Altereco fa parte, la Bottega Centonove/96, coinvolta nell’evento e pronta a presentare la sua iniziativa e i suoi prodotti, tutti provenienti da aziende nate su territori confiscati alla mafia. Non mancherà, quindi, un momento dedicato alla degustazione e alla presentazione di produzioni locali.

“Teniamo molto a questo evento – ha sottolineato il team di Profadvisor –. Continuiamo a pensare che fare rete tra realtà che si ispirano ai temi della legalità e della crescita culturale, come la nostra e quelle che abbiamo coinvolto, sia l’unico importante regalo da fare a questa città. Per questo abbiamo scelto di renderlo gratuito. Anche se i tempi sono complessi, noi non vogliamo smettere di credere che si possa ancora e sempre fare molto. Speriamo i giovani siano contenti di partecipare ad un evento pensato per loro e siamo felici di aprire le nostre porte per qualcosa di così bello. Ringraziamo di cuore Giuseppe Guida, Libera e la Cooperativa Altereco che con noi stanno lavorando a questo momento, credendoci fortemente”. L’evento è patrocinato da Aiga Foggia – Associazione Italiana Giovani Avvocati.