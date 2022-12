24enne partorisce in ambulanza nel tragitto verso San Giovanni Rotondo. Lei e la piccola Arianna stanno bene

Una bimba di nome Arianna è nata questa notte in ambulanza nel tragitto verso San Giovanni Rotondo. La mamma, una 24enne di Vieste, ha partorito nel mezzo insieme all’equipe del 118, ed è stata poi condotta all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Tutto è andato bene per fortuna, e in Puglia un caso simile è accaduto pochi giorni fa, quando un bimbo è nato nel pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La sua mamma, con le doglie, era arrivata in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 per raggiungere il reparto di Ostetricia e Ginecologia, ma il piccolo non ha voluto attendere. (foto archivio)