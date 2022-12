Nel Foggiano individuati 24 ghetti: è la provincia pugliese con la concentrazione maggiore di baraccopoli

Da un monitoraggio svolto nel mese di maggio 2022, sul territorio regionale pugliese sono presenti almeno 35 ghetti agricoli. La provincia che registra la maggiore concentrazione è quella di Foggia, dove ne sono stati individuati 24. È quanto emerge dal ‘Dossier statistico immigrazione 2022’ curato dal Centro Studi e Ricerche Idos di Roma che sarà presentato il prossimo 12 dicembre a Lecce, nel padiglione Chirico del Monastero degli Olivetani dell’università del Salento. Segue la provincia di Barletta-Andria-Trani (Bat) con 5 insediamenti individuati.

Nelle altre province si registrano presenze diffuse all’interno di casolari abbandonati o in masserie. La maggior parte degli insediamenti è abitata da braccianti uomini, in prevalenza provenienti dal continente africano. “Il numero di abitanti presenti nei ghetti è stimabile, con ragionevole approssimazione, in una forbice compresa tra 8.640 presenze al momento del monitoraggio e 12.540 presenze durante i picchi di lavoro nei mesi estivi”, si legge nel dossier. L’86,3% di queste presenze si concentra in Capitanata. (LaPresse)