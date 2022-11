Auto si ribalta, quattro operai di San Severo feriti. Due incidenti in poche ore tra Molise e Capitanata

Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla Strada provinciale 129 a San Martino in Pensilis (Campobasso). L’incidente stradale è accaduto ieri sera. Nella vettura si trovavano quattro operai di San Severo estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Termoli. In zona il 118 Molise, che ha trasferito i feriti al San Timoteo di Termoli, e i carabinieri di Larino (Campobasso) per i rilievi.

Poche ore prima si è verificata una tragedia sulla SS16 tra San Severo e Chieuti dove un frontale tra un furgoncino e un tir ha causato la morte di tre lavoratori della provincia di Foggia che tornavano a casa dopo un turno di lavoro in Molise. (foto archivio)