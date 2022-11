“Eduardo Mio”, la grande Lina Sastri racconta Eduardo De Filippo al Roma Teatro di Cerignola

Una dichiarazione d’amore al suo maestro di vita e di palcoscenico. Questo vuole essere “Eduardo Mio”, lo spettacolo che la grande attrice e cantante Lina Sastri porterà sul palco del Roma Teatro di Cerignola martedì 22 novembre alle 20.30. “Racconto Eduardo De Filippo attraverso i miei ricordi – spiega l’attrice – sperando di non tradire la memoria, con sincerità, rispetto e cuore. Dal primo incontro al privilegio di lavorare insieme, da comparsa ad attrice. È un viaggio. Sul palco ci siamo io, i musicisti e una simbolica scultura di Pulcinella. Niente proiezioni, né cambi di scena. Solamente la narrazione”.

Nello spettacolo, ideato, scritto e diretto dall’artista partenopea, l’uomo Eduardo si scopre attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere più celebri, da ‘Filumena Marturano’ a ‘Natale in casa Cupiello’, da ‘Napoli milionaria’ a ‘Questi fantasmi’. Il tutto accompagnato dalla musica che lui tanto amava, con gli arrangiamenti di Maurizio Pica e con Filippo D’Allio alla chitarra, Gianluca Mirra alle percussioni, Ciro Cascino al pianoforte e tastiere, Gennaro Desiderio al violino e Gaetano Diodato al contrabbasso.

“Siamo onorati di ospitare per il terzo spettacolo della nostra rassegna un’artista davvero poliedrica come Lina Sastri, dichiara Simona Sala, direttrice artistica del Roma Teatro. Conoscere più da vicino il grande Eduardo De Filippo attraverso il racconto di chi ha avuto la fortuna di averlo come maestro, sarà un’esperienza che sicuramente entusiasmerà il nostro pubblico”. Per tutte le info chiamare il numero: 338.2511672. I biglietti, il cui costo varia da 25 a 37 euro, sono acquistabili anche online su www.romateatrocinema.it. Porta ore 20.30, sipario ore 21.00.