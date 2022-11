Narcotraffico tra San Severo e Molise, 4 misure cautelari. La droga acquistata nel rione San Bernardino

Un giro di spaccio di cocaina e hashish fra i giovanissimi di San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, è stato smantellato dai carabinieri della compagnia di Larino che hanno eseguito 4 misure cautelari per detenzione a fini di spaccio. In carcere un 44enne residente nel comune molisano, ritenuto il capo della piccola organizzazione che secondo gli accertamenti dei militari coordinati dalla Procura della Repubblica di Larino riusciva a incassare fino a 5mila euro al mese di proventi illeciti.

Sono state documentate cessioni di stupefacente per 500 dosi in 4 mesi di indagini. Eseguita una misura in carcere, due ai domiciliari a carico di un 33enne e di un 21enne e un obbligo di dimora per un 19enne. La droga era acquistata nel rione San Bernardino di San Severo e trasferita in Molise con viaggi settimanali. Nelle perquisizioni di questa mattina i carabinieri hanno sequestrato una cinquantina di dosi di hashish. L’operazione ha preso il nome “Le stradelle” dai vicoli di San Martino in Pensilis, dove sono state installate telecamere che hanno documentato le cessioni di droga. (LaPresse)

