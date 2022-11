Un gol di Achik in pieno recupero salva il Cerignola dalla sconfitta interna contro il Picerno che era passato in vantaggio al 26’ del primo tempo con un gran gol di Esposito. Partita brutta e cattiva (ben 6 ammoniti) ed avara di emozioni con i padroni di casa meno precisi del solito sotto rete. In ombra Malcore, ci pensa Achik all’ultimo respiro.