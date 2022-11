Elicottero caduto, fissata l’autopsia sui due piloti. Indagini per omicidio colposo proseguono a carico di ignoti

Fissata per sabato mattina l’autopsia sui due piloti morti nel disastro aereo avvenuto sabato scorso nel Gargano e costato la vita a 7 persone. Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati e il fascicolo della Procura di Foggia per disastro colposo e omicidio colposo plurimo resta aperto a carico di ignoti.

Dell’autopsia sono stati informati tutti i parenti delle vittime che hanno la facoltà di nominare un consulente di parte. Intanto la carcassa dell’elicottero rimarrà ancora sul luogo della tragedia; solo nei prossimi giorni sarà spostata in un luogo al chiuso con un elicottero dei vigili del fuoco. (In foto, i piloti Gigi Ippolito e Andrea Nardelli)

