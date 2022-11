Contromano sulla A14 nel tratto Cerignola-Andria, tir fermato dalla polizia dopo una segnalazione

Percorreva in direzione opposta di marcia la carreggiata sud della A/14 in territorio barese, diretto verso nord ma, dopo una segnalazione alla polizia stradale, un mezzo pesante è stato fermato dagli agenti entrati dal casello di Andria e fatto accostare sulla corsia di emergenza.

Avvistato il veicolo segnalato, gli agenti hanno posizionato la volante di traverso sulla carreggiata per poi spostarsi sulla corsia di emergenza con le bandierine fluorescenti, riuscendo così ad arrestare la marcia del mezzo a meno di due metri dall’auto di servizio. Il conducente del mezzo, un uomo di 50 anni, dichiarava di essere convinto di trovarsi nel corretto senso di marcia. Per lui una sanzione amministrativa, il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.