L’amore di “Merli” per Foggia, piccola iniziativa per rivalutare il quartiere ferrovia

“Molti, quando vengono in store, ci dicono che siamo coraggiosi a restare nel quartiere ferrovia ma non è coraggio, è principalmente amore, amore per la città, amore per il quartiere che ci ha visti nascere più di 50 anni fa”. Inizia così il post di Merli, storico negozio di Foggia per articoli da regalo.

I titolari intendono rilanciare il rione della stazione, spesso al centro di notizie di cronaca, attraverso piccoli gesti: “Se noi, oggi, siamo qui, è soprattutto perché i nostri clienti ci sono. Per questo abbiamo pensato di indire la settimana del grazie. Infatti dal 24 al 31 ottobre riserviamo ai nostri clienti uno sconto del 20% su un articolo a scelta. Questo perché riteniamo che il quartiere ferrovia abbia il diritto di essere rivalutato, ma ciò potrà accadere solo se i foggiani riprenderanno a frequentare le sue strade. Rinascere è possibile, ma solo se ci teniamo per mano, tutti insieme! Grazie”.