Festa del Volontariato a San Severo, grande partecipazione nel segno delle sinergie. “Rafforziamo i legami”

Bilancio positivo per la seconda edizione della Festa del Volontariato organizzata a San Severo da Amministrazione Comunale, CSV Foggia, Consulta delle Associazioni ed FQTS (Formazione Quadri Terzo Settore). Quaranta le realtà del Terzo Settore presenti in piazza, con centinaia di volontari. Grande partecipazione anche al seminario del sabato pomeriggio, organizzato presso il Centro Polisportivo “Io gioco legale – Magistrato Debora Angela Ferrara”. “Lo sviluppo di comunità: dai bisogni ai sogni condivisi”, questo il tema dell’incontro che ha visto l’intervento di Simona Venditti, assessora alle Politiche Sociali; di Pasquale Marchese, presidente del CSV Foggia; Davide Giove, portavoce Forum Terzo Settore Puglia; Maria Antonietta Brigida, Referente Regionale FQTS per CSVnet; Daniele Antonio Ferrocino, presidente Confcooperative Federsolidarietà Puglia e formatore FQTS; Patrizia Bertoni, coordinatrice FQTS e formatrice e Andrea Volterrani, docente universitario e formatore FQTS.

Serrato il confronto tra relatori e volontari che hanno affidato a bacheche e post-it alcune parole chiave e concetti relativi a sogni, desideri e aspirazioni e ai problemi sociali e culturali riscontrati. Un focus specifico è stato dedicato alle organizzazioni pubbliche, private e del Terzo Settore da coinvolgere.

“La costruzione e lo sviluppo di comunità – ha sottolineato il presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese – è stato il tema di questa festa che ha voluto celebrare l’abilità nel sostegno reciproco e che ha trovato in San Severo un modello da esportare. Rafforzare i legami tra le persone nelle comunità significa alimentare il senso di appartenenza tra istituzioni, imprese locali, realtà culturali, volontari, mass media. Le persone hanno bisogno di sentire che il loro contributo è veramente utile: il livello di coinvolgimento che si riesce a raggiungere fa la differenza, non solo tra fare e non fare, ma anche rispetto alla qualità di ciò che si fa”.

E la sinergia tra ETS e il rafforzamento dei legami sono stati i protagonisti della festa in piazza di domenica. Dalle ore 9.00 alle 22.00 i volontari hanno presidiato gli stand promuovendo le proprie attività e scambiando buone prassi. Le associazioni che collaborano nel Service in rete… per la salute, Gentilezza è Cultura e Camminatori Seriali hanno animato la “Camminata Rosa”, evento rientrante nell’Ottobre Rosa 2022 della LILT per la prevenzione del tumore al seno. I bambini hanno potuto fare giochi in bici con Pro.Gi.T Sport, mentre Gentilezza è Cultura inaugurava la “Panchina rosa” e la “Panchina viola”. Non solo. Sul palco la Comunità inclusiva di San Severo si è raccontata: Service in Rete… per la Salute e Associazione Gentilezza è Cultura hanno illustrato il progetto “Ottobre Rosa a San Severo”; i responsabili di Costruiamo Gentilezza dell’Ass. Cor et Amor, Radio Spazio Ivrea e Radio Made in San Severo hanno invece spiegato il progetto “San Severo prima e dopo”.

Ancora, i volontari di ASPNAT hanno raccontato il progetto “Il gusto della vita – Vivisano”, mentre la Casa dei Sogni ha presentato il progetto “Alzheimer caffè diffuso”. L’assessore alle Politiche Sociali, Simona Venditti e i volontari si sono poi confrontati sul tema “Costruzione di comunità e Patto educativo territoriale: l’esperienza degli incubatori”.

“Siamo soddisfatti – conclude Pasquale Marchese – di questa esperienza a San Severo. Lo strumento della Consulta delle associazioni si è rivelato fondamentale per promuovere contatti più diretti tra enti del terzo settore, Amministrazione locale e realtà di base. Il confronto d’idee, programmi e visioni consente la convergenza in obiettivi comuni, nel rispetto dell’autonomia delle singole realtà”.