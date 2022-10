Pescara troppo forte per il Cerignola, in Abruzzo finisce 2-0. Gialloblu reclamano un rigore, rosso al ds Di Toro

Nulla da fare per il Cerignola contro la corazzata Pescara. Gli abruzzesi vincono 2-0 con reti di Lescanic su rigore nel primo tempo e di Vergani nella ripresa. Ancora una volta la squadra di Michele Pazienza ha mostrato carattere e nonostante di fronte si trovasse un Pescara in ottima forma ha più volte impensierito la difesa avversaria. Sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, i gialloblu hanno reclamato un calcio di rigore per un presunto fallo in area su Malcore, ammonito per simulazione con successiva espulsione del ds Di Toro per proteste. Cerignola che sfiora il pari con un gran destro di D’Andrea che si stampa sulla traversa. Poi il raddoppio del Pescara che chiude definitivamente i conti. Domenica al Monterisi sfida contro la Turris.