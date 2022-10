Il Giro d’Italia passa da Foggia, capoluogo sarà attraversato nella terza tappa

Il Giro d’Italia passerà da Foggia. Due anni fa – il 15 maggio 2021 – l’ultimo . Il capoluogo sarà attraversato nella terza tappa dell’edizione 2023, il cui percorso è stato annunciato nelle scorse ore.

Appuntamento fissato per lunedì 8 maggio con partenza da Vasto e arrivo a Melfi in una tappa nettamente divisa in due parti: la prima fino all’ingresso in Basilicata completamente pianeggiante prima di incontrare le montagne del Vulture. Si attraversa il massiccio del monte Vulture toccando i laghi di Monticchio prima di scendere su Rionero e Rapolla in vista della risalita finale a Melfi. (210 km, dislivello 1400 metri). A “tagliare” la tappa sarà proprio il passaggio a Foggia.