Pugno duro della “Squadra Stato” a San Severo, arresti per droga ed evasione. Raffica di perquisizioni

Prosegue senza soluzione di continuità l’azione di contrasto ai fenomeni criminali a San Severo da parte dei carabinieri della locale Compagnia per garantire sicurezza e legalità.

Anche durante lo scorso mese di settembre, gli sforzi compiuti dai militari dell’Arma, diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, sono stati orientati alle necessità del territorio ed alle esigenze dei cittadini. Numerose infatti le perquisizioni, le ispezioni, i rastrellamenti, i posti di blocco ed controlli ad esercizi commerciali eseguiti dai carabinieri della Compagnia di San Severo. In questa incessante opera di prevenzione e repressione dei reati, non è mai mancato il supporto di varie componenti specializzate dell’Arma, quali sono le Squadre di Intervento Operativo, i Carabinieri Cacciatori ed, infine, i Nuclei Cinofili addestrati alla la ricerca di armi e di sostanze stupefacenti. Di particolare rilievo i risultati ottenuti: centinaia di persone e veicoli controllati, ben 13 persone complessivamente arrestate e, infine, il sequestro di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente.

A San Severo, i carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente un 50enne del posto. L’uomo, a seguito di un controllo presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina e della somma contante di 1700 euro. L’arrestato, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Foggia, è stato condotto nel carcere di Foggia.

Sempre a San Severo, i carabinieri della locale Sezione Operativa hanno dato esecuzione ad un ordine di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30enne del posto, resosi responsabile di molteplici allontanamenti dall’abitazione dove era già ristretto agli arresti domiciliari. Il giovane, quindi, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia. Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia.

Ancora a San Severo, i carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne del luogo, resosi responsabile di molteplici violazioni alla misura dell’obbligo di dimora al quale era già sottoposto per reati in materia di sostanze stupefacenti. Per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia.