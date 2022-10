Crisi Foggia, parla Canonico: “Ho salvato questo club, non sono uno Schettino”

“Non sono uno Schettino e non ho mai fatto fallire un’azienda. Il Foggia non è a rischio fallimento”. Lo ha detto stamattina Nicola Canonico, patron dei rossoneri, durante una conferenza stampa prima indetta online ma poi organizzata in presenza allo Zaccheria.

Stoccate alla squadra, penultima in classifica con soli 4 punti dopo la sconfitta di ieri contro il Gelbison: “Se va avanti così qualcuno finirà fuori rosa”, ha affermato senza mezzi termini. Poi ha ricordato l’entusiasmo di inizio stagione: “4mila abbonamenti, tutti erano soddisfatti. Anche l’arrivo di Boscaglia era stato apprezzato. Ora è legittimo che i tifosi siano arrabbiati. Io sono ancora più incazzato perché ci metto i soldi”. Ha poi detto che al momento “questo è un gruppo fragile ma se qualche tesserato verrà toccato mi dimetterò in maniera irrevocabile”, in riferimento alle aspre contestazioni.



Ha anche risposto alle polemiche per la foto di gruppo in pizzeria di qualche settimana fa: “Era solo per creare un ambiente familiare. Arriviamo a gennaio e faremo un bilancio. Nel caso agiremo sul mercato”.

Canonico ha poi ricordato le difficoltà del Foggia prima del suo arrivo: “C’era il rischio di non iscriversi, un barese è venuto qui e vi ha salvato”.

