Furiosa lite per questioni condominiali, poi gli spari. Ferita una persona sul Gargano

Questioni condominiali alla base della sparatoria di questa sera a Macchia, frazione di Monte Sant’Angelo sul Gargano. Al termine di una furiosa lite una persona ha esploso colpi d’arma da fuoco nei confronti del “rivale”. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono sopraggiunti i militari della Compagnia carabinieri di Manfredonia e i sanitari del 118 per soccorrere il ferito e trasportarlo in ospedale per le cure del caso.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui