Piemontese dopo la bruciante sconfitta: “Fatti degli errori”. Sindaco di Foggia? “Serve personalità di rilievo”

Anatomia di una sconfitta. Ospite nella redazione de l’Immediato Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia ed ex candidato alle Politiche dello scorso 25 settembre per il Pd. La disfatta del suo partito lo ha tenuto fuori dal Parlamento a causa del “flipper” nel plurinominale che ha fatto scattare un seggio per Sinistra-Verdi proprio a scapito del foggiano.

Nell’intervista, Piemontese ha analizzato gli errori commessi durante la campagna elettorale ma ha anche affrontato i temi riguardanti il futuro del partito. Infine un pensiero per le amministrative di Foggia del 2023. Il vicepresidente della Regione Puglia guarda già alla fase post commissariamento del comune capoluogo: “Non ci interessa la tessera di partito, serve una personalità di rilievo che abbia la giusta determinazione per una carica così importante. Occorre un sindaco che abbia realmente voglia di fare il sindaco. Lavoreremo con alleanze larghe, a cominciare dal M5S, perché Foggia questa volta non può sbagliare”.

