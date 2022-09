Edoardo Bennato in concerto a Foggia. Nuova iniziativa a scopo benefico del Lions Club Host

Edoardo Bennato sarà il protagonista dell’annuale concerto di beneficenza promosso dal Lions Club Foggia Host con la preziosa collaborazione di altri club di servizio di Foggia.

È la settima edizione dell’iniziativa “Musica e solidarietà” che in questi anni ha già visto sfilare artisti come Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Peppino di Capri, Dodi Battaglia, Silvia Mezzanotte, Fausto Leali e Michele Zarrillo.

L’evento si terrà sabato 12 novembre, alle ore 21, nell’Aula Magna del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, in Via Caggese.

Anche in questa occasione, il ricavato del concerto sarà interamente devoluto al Servizio cani guida Lions di Limbiate e inoltre al Reparto Oncologico dell’Ospedale Lastaria di Lucera.

Torna dunque a Foggia per un evento a scopo benefico il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana della gente, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l’amore.

Ad affiancare Bennato sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue da anni, composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso) e Roberto Perrone (batteria).

Sarà un concerto ad alto contenuto Rock&Blues proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ‘Non c’è’. Due ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico per un evento da vivere dall’inizio alla fine.

Un’esperienza emozionale con brani e melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo a cui sarà difficile resistere; per ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all’anima.

Soprattutto se si innestano nell’iniziativa del Lions Club Foggia Host, presieduto da Giuseppe Martino, che lega musica e solidarietà in collaborazione con Lions Club Foggia Arpi, Lions Club Foggia Giordano, Lions Club Foggia Federico II, Inner Wheel Foggia, Club per l’Unesco di Foggia e Università degli studi di Foggia che patrocina la manifestazione coordinata da Francesco Borgese.

“Questo è ormai diventato un appuntamento fisso per la città di Foggia – spiega Borgese – anche grazie all’attenzione rivolta dal nostro Club alle questioni di carattere sociale che ho promosso negli anni. Sono certo che anche questa volta riusciremo a raggiungere i due obiettivi che ci siamo prefissati, assicurando un sostegno concreto a due presidi che concretamente aiutano gli altri, seppur con modalità e strumenti diversi”.

Per prenotazioni e informazioni sui biglietti, si possono contattare i seguenti numeri telefonici: 335-8015352 e 329-0729928.