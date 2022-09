Battuta d’arresto per il Cerignola nel derby di Monopoli. 2-1 il risultato finale con reti tutte nella ripresa ad opera di De Risio al 7’, il pareggio di D’Andrea al 22’ e guizzo finale di Montini che riporta in vantaggio i padroni di casa al 31’. Una bella gara, ben giocata da entrambe le squadre. Cerignola sempre in partita e sfortunato in occasione dei gol subiti. Ora due partite consecutive in casa: sabato 1 ottobre contro la Gelbison e sabato 8 ottobre con il Messina.