Un volo easyjet diretto a Napoli non è riuscito ad atterrare a causa della forte pioggia: durante il volo il mezzo è stato colpito da un fulmine. L’equipaggio e il comandante dell’aereo hanno effettuato un atterraggio di emergenza a Bari. Solo un grande spavento per i passeggeri che sono rimasti illesi. Secondo fonti interne si tratta della prima volta in 15 anni che un fulmine colpisce un velivolo in volo.